Nous vous proposons cette liste quelque peu condensée, pas nécessairement exhaustive, mais assez complète pour nuancer nos expressions et nos écoutes, ainsi que pour élargir notre vocabulaire en la matière, toujours utiles dans la mise en application de cet autre regard humain que l’on veut porter sur la vie en nous et autour de nous à l’aide de la CNV.
L’approche de la Communication NonViolente (CNV) propose l’outil du reflet empathique pour favoriser la connexion avec l’autre en créant un espace d’écoute et de confiance. Dans cet aide-mémoire, vous retrouverez 5 clés pour vous aider à intégrer cette pratique à vos dialogues.
Les engagements essentiels créés par Miki Kashtan peuvent être utiles en tant que moyen de cheminer vers une vie de plus en plus non-violente, une vie empreinte de bienveillance. Ils servent de boussole, de rappel qui peut nous retenir à vivre selon nos valeurs profondes, dans un monde qui ne nous rend pas la tâche facile!
Dans le cadre de l’atelier Introduction au Dialogue Authentique, voici un outil que l’on utilise afin d’obtenir ou d’acquérir une plus grande clarté sur ce qui nous habite et sur ce qui habite l’autre.
Dans cette série de vidéos, nos formateur·trice·s Valérie et Jean-Philippe vous partagent des notions de la Communication NonViolente (CNV). C’est une belle façon de vous préparer à notre atelier Introduction au Dialogue Authentique ou bien de vous rafraîchir la mémoire sur ce que vous avez appris!
Dans cette série de vidéos, nos formateur.trice.s Valérie et François ainsi que leurs invité.e.s, explorent la notion de privilège avec la perspective de la Communication NonViolente.
Dans cette série de vidéos, nos formateur.trices Valérie et Jean-Philippe vous partagent plusieurs trucs afin de créer une vie de couple mutuellement satisfaisante et énergisante au travers des petits (ou gros) conflits dans le quotidien.
Dans cette série de vidéos, nos formateur·trice·s Geneviève et Guillaume vous partagent leur expérience en tant que parent ainsi que les nombreux avantages d’appliquer les notions de la communication NonViolente et de la Parentalité Positive dans l’éducation des enfants.
